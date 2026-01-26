Spezia, rinforzo in attacco in arrivo: accordo raggiunto con il Sassuolo per Skjellerup
Lo Spezia guarda al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Donadoni e provare a risalire la classifica, allontanandosi dalla zona più delicata. Le priorità del club ligure sono concentrate soprattutto sul reparto offensivo.
Come riferito da cittadellaspezia.com, l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Laurs Skjellerup è stato raggiunto sotto ogni aspetto. Restano però da superare gli ultimi passaggi: il club neroverde, prima di dare il via libera definitivo, intende individuare un sostituto che possa rimpiazzare numericamente l’attaccante in uscita. Solo dopo questo passaggio Skjellerup potrà trasferirsi a La Spezia.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
