Dortmund crocevia Champions: l'Inter cerca la svolta, tra calcoli e priorità

La ventiduesima giornata di campionato ha strappato più di un sorriso a Cristian Chivu e a tutta l’Inter. I nerazzurri scappano e le avversarie inseguono, ma ora ad Appiano Gentile si pensa alla trasferta di domani sera contro il Borussia Dortmund. L’Inter è al momento fuori dalla Top 8 della Champions League. Le sconfitte contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal hanno tracciato un solco e vincere domani sera al Westfalenstadion potrebbe anche non bastare per accedere direttamente agli ottavi di finale. L’Inter in Coppa non è più padrona del suo destino, ma il futuro del campionato è legato a doppio filo con quello europeo. I nerazzurri - escluso il Mondiale per Club - fino ad ora hanno già giocato 31 partite. Chivu non ha mai voluto stilare un’agenda delle priorità. Ogni partita ha una sua rilevanza e il lavoro del tecnico rumeno si è sempre concentrato sul quotidiano.

Qualche calcolo però dovrà essere fatto, visto che l’anno scorso il doppio impegno tra Champions League e campionato Non è ancora arrivato il momento di prendere una strada definitiva, ma presto il calendario della Serie A e della Coppa si intreccerà creando più di un grattacapo. Se l’Inter dovesse accedere ai playoff ad esempio, la gara d’andata si giocherebbe subito dopo il big match di San Siro contro la Juventus. Il calendario in Serie A nei prossimi impegni può essere definito “morbido”, ammesso e non concesso che giocare contro la Cremonese e il Sassuolo nelle prossime partite possano essere considerati incroci dall’esito scontato.

Presto alcune valutazioni verranno fatte, perché rispetto alla scorso anno la sensazione diffusa è che l’Inter non possa reggere il doppio impegno allo stesso livello di intensità. Domani ci sarà la resa dei conti a livello europeo e l’Inter capirà il so destino. Chivu a Dortmund non tirerà i remi in barca. Davanti dovrebbe riformarsi la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram, mentre in difesa si va verso la linea a tre composta da Bisseck, Akanji e Bastoni. Una vittoria permetterebbe di interrompere il flusso negativo europeo. E sarebbe quanto mai utile per trarre ulteriore linfa nella stagione.