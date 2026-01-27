Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere la sfida fra Fiorentina e Como
Si chiudono gli ottavi di Coppa Italia, questa sera la sfida fra Fiorentina e Como. Fischio di inizio alle 21.00, la gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1.
20.30 St. Pauli-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
21.00 Fiorentina-Como (Coppa Italia) - ITALIA 1
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
