Vicenza lanciato verso la B. Poker al Cittadella e +15 sul Lecco secondo in classifica

Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:29Serie C
Daniel Uccellieri

Il Vicenza cala il poker contro il Cittadella e complice la sconfitte interna del Lecco per mano dell'Inter U23 mette una seria ipoteca sulla vittoria del girone già a gennaio: la squadra di Gallo, che non ha mai perso in campionato, si porta a +15 sul Lecco secondo in classifica.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)
Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)
Novara – Pro Patria 3-0
30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)
Domenica 25 gennaio
Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0
32' e 76' Muroni, 52' e 64' Pitou, 56' Scuderi
Pergolettese-Ospitaletto 1-0
36' Jaouhari
Lecco – Inter U23 0-2
52' Kamate, 73' La Gumina
L.R. Vicenza – Cittadella 4-1
45+4' Pellizzari (V), Anastasia (C), 55' Stuckler (V), 77' Caferri (V), 82' Alessio (V)

Classifica: Vicenza 59, Lecco 44, Union Brescia 43, Inter U23 37, Cittadella 36, Alcione Milano 36, Renate 35, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. -
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1
45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)
Sambenedettese – Pianese 0-2
74' Fabrizi, 90'+5 Sussi
Arezzo – Juventus Next Gen 1-0
20' Tavernelli
Ascoli – Perugia 2-1
33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)
Gubbio-Forlì 2-0
4' Di Massimo, 45' Zallu
Livorno-Vis Pesaro 2-1
15' rig. Di Carmine (L), 79' Malagrida (L),83' Stabile (VP)
Pineto-Campobasso 1-0
22' rig. D'Andrea

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano – Picerno
4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)
Crotone – Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale
Team Altamura – Atalanta U23 1-1
45' Comi (A), 49' Grande (T)
Casertana – Trapani 0-1
81' Nina
Catania – Cosenza 2-0
34' Jimenez, 76' Lunetta
Sorrento – Salernitana 0-2
41' Villa, 90'+6 Lescano
Audace Cerignola – Monopoli 0-0

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 34, Audace Cerignola 32, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

