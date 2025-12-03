Inter, Thuram: "Atteggiamento importante stasera, siamo un gruppo forte"
Le parole dell'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida di Coppa Italia contro il Venezia vinta per 5-1.
"Aldilà del gol, ne abbiamo fatti tanti oggi, è importante l'atteggiamento, anche se abbiamo preso gol abbiamo fatto una partita seria. Siamo un gruppo forte, abbiamo 24 giocatori di alto livello, così come i giovani che oggi hanno esordito che ci possono aiutare. Coppa Italia? Come ho detto prima le vogliamo giocare tutte, poi vedremo"
