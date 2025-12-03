Inter, Chivu: "Mi è piaciuto l'atteggiamento. Frattesi? Giocatore determinante"

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Venezia, vinta per 5-1.

"Mi è piaciuto l'atteggiamento e il rispetto che abbiamo avuto dell'avversario. Questo è un gruppo che sa fare, è motivato e vuole dare continuità a quanto di buono fatto in questi mesi. Sono felice per quelli che oggi hanno esordito a San Siro, come i ragazzi dell'under-23. Diouf ha segnato e giocato 90 minuti. Sono felice per i ragazzi. Il merito è dei ragazzi, dei nuovi arrivati e dei giovani che sono stati accettati da subito, non è mai facile quando arrivi in un gruppo che si conosce bene. Quelli che conoscono lo spogliatoio ci hanno aiutato. Il percorso di crescita continua, perchè possiamo migliorare. Ci sono momenti e momenti, vanno saputi gestire tutti".

Anche Frattesi ha risposto presente dopo pochi minuti di campo...

"Ha avuto i minuti che meritava, ha avuto qualche problemino che non abbiamo comunicato. Lui si è messo sempre a disposizione, toccava a lui oggi per mettere benzina nella gambe, sappiamo quello che ci può dare Davide. Ho fatto scelte diverse in passato, ma è un giocatore determinante e può esserlo ancora per noi".