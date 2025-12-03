Esclusiva TMW Pescara, Corazza: "Con il Bari non è l'ultima spiaggia ma dobbiamo fare punti per forza"

Tommaso Corazza, terzino del Pescara, è stato intervistato da TMW.

«La sconfitta con il Padova è stata pesante, ma quello che si è visto in campo non rispecchia il risultato. C’è poco da parlare: bisogna reagire sul campo già dalla partita di lunedì».

Cosa vi ha detto mister Gorgone e come state preparando la sfida con il Bari di Vivarini?

«La stiamo preparando bene, come ogni settimana. Dopo la gara, mister Gorgone ha cercato di darci positività. Sicuramente lunedì sarà un test importante: non è l’ultima spiaggia, ma dobbiamo fare punti per forza».

Cosa è cambiato per te nel passaggio da Vivarini a Gorgone?

«Ovviamente devo seguire richieste diverse da parte del nuovo mister. Ha portato tanta energia e mi sto trovando davvero bene con lui».