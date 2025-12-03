Venezia, Lella: "Inter fortissima, ora pensiamo al campionato"
Nel post partita di Inter-Venezia è intervenuto nella conferenza stampa posta partita il giocatore dei lagunari Nunzio Lella. Questa la sua analisi dopo la sconfitta per 5-1 a San Siro con i nerazzurri.
Che pensiero rivolge ai tifosi?
“I tifosi sono grandissimi e siamo contenti e li dobbiamo ringraziare”
Che indicazioni vi portate per il campionato?
“Abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Abbiamo provato a mettere in pratica quello che facciamo ma ovviamente ci hanno messo sotto. Ora pensiamo al campionato”.
