Venezia, Lella: "Inter fortissima, ora pensiamo al campionato"

Nel post partita di Inter-Venezia è intervenuto nella conferenza stampa posta partita il giocatore dei lagunari Nunzio Lella. Questa la sua analisi dopo la sconfitta per 5-1 a San Siro con i nerazzurri.

Che pensiero rivolge ai tifosi?

“I tifosi sono grandissimi e siamo contenti e li dobbiamo ringraziare”

Che indicazioni vi portate per il campionato?

“Abbiamo giocato contro una squadra fortissima. Abbiamo provato a mettere in pratica quello che facciamo ma ovviamente ci hanno messo sotto. Ora pensiamo al campionato”.