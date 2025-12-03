Un talento al giorno, Edwin Quintero: l'Arsenal prenota i due gemelli 'maravilla'

L'Arsenal ha raggiunto un accordo per l'acquisto dei gemelli ecuadoriani Edwin e Holger Quintero, talenti sedicenni provenienti dall'Independiente Del Valle. L'intesa è stata siglata dopo che i fratelli Quintero si sono recati a Londra questa settimana per unirsi all'Arsenal. L'accordo è già in vigore, ma il trasferimento sarà effettivo e valido soltanto a partire dal 2027, quando i due giocatori compiranno i 18 anni.

Edwin Quintero è un talento dinamico dell'accademia di Independiente del Valle, parte della generazione 2009 considerata la migliore di sempre dal club. Gioca come ala destra in ruolo libero, con libertà di roaming: entra dentro con il sinistro per creare superiorità numerica, combinando dribbling esplosivo e finalizzazione. Stile fluido e audace, paragonato a un giovane Neymar per numeri e accelerazioni. Qualche numero: 10 gol in 29 partite nella Liga Nacional Juvenil e tornei come Next Generation Trophy, ma anche e soprattutto il gol decisivo in finale contro il Barcelona SC. 2024-2025 (U17/U20). Entrambi sono vicecampioni sudamericani U15, con Edwin che giocato la finale da titolare e Holger da subentrante.

Nome: Edwin Quintero

Nato il: 15 agosto 2009

Nazionalità: ecuadoriano

Ruolo: attaccante esterno/fantasista

Squadra: Independiente del Valle

Assomiglia a: Neymar

