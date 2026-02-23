Pisa, Corrado: "Salvezza? Siamo sempre a 9 punti, ci sono ancora 12 gare"

Giovanni Corrado, direttore generale del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko contro la Fiorentina:

«Serve tanta pazienza. È una stagione in cui continuiamo a gestire male i momenti della partita: non riusciamo a sfruttare i dettagli, è un aspetto che ci portiamo dietro da tempo e dobbiamo invertire il trend il prima possibile. Anche nel primo tempo, pur non facendo la gara che avevamo preparato, abbiamo sbagliato cose troppo semplici. La Fiorentina è una squadra forte ma in difficoltà: la partita diventa tua se riesci a tenerla in equilibrio. Non dovevamo prendere gol, abbiamo commesso un errore e tutto è diventato più complicato. Nella ripresa, con i cambi, siamo rimasti dentro la partita e questo è importante in vista delle prossime 12 gare. Però dobbiamo avere la capacità di concretizzare in fretta le occasioni create: per una squadra come il Pisa, in una stagione come questa, non possono capitare così tante opportunità senza riuscire a trasformarle in gol».

Questo ko mina le certezze della squadra in chiave salvezza?

«La distanza è importante, ma ci sono ancora 12 partite. Eravamo a nove punti dalla salvezza prima di oggi e lo siamo anche adesso. Il calendario propone tanti scontri diretti, ma lo guarderemo alla fine».

Rifareste il cambio Gilardino-Hiljemark?

«Non lo abbiamo fatto perché non eravamo soddisfatti del lavoro di Alberto, ma perché volevamo dare una scossa. Non siamo ancora riusciti a sistemare quei dettagli che cambiano l’inerzia delle partite. In questo dobbiamo crescere: ci manca ancora un po’ di maturità e dobbiamo acquisirla in fretta».