Live TMW Pisa, il dg Corrado: "Ci abbiamo messo tanti anni ad arrivare in Serie A e daremo il 100%"

Al termine della gara tra Fiorentina e Pisa, gara terminata con il risultato di 1-0 e valida per il 26º turno di Serie A il dg dei nerazzurri Giovanni Corrado interviene nella sala stampa del Franchi per la conferenza stampa post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.

Sulla partita: “Io credo che la chiave di lettura sia che non abbiamo fatto il primo tempo che ci saremmo potuti aspettare. Io però non condivido quando si parla di timida reazione. L’occasione di Meister capita da un errore di un giocatore molto più grosso di quelli che abbiamo fatto noi. Quelle sono situazioni che cambiano l’inerzia della partita".

Sul progetto e sulla salvezza: "Non lascio andare la salvezza. La distanza è rimasta la stessa. Ci abbiamo messo tanti anni ad arrivare in Serie A e daremo il 100% fino all'ultimo. La categoria la rispetteremo fino alla fine".

Sull'approccio: "Nessuno è contento dell'approccio ma tante volte questo è determinato anche dagli altri. Sapevamo che la situazione potesse essere difficile all'inizio e volevamo portarla per le lunghe. Volevamo provarci negli utlimi 20 minuti, era normale subire nei primi 20. Se la squadra non avesse avuto approccio avremmo perso 3-0 nel primo tempo. I nuovi? Loyola aveva un problema alla caviglia e ha sofferto. Nel primo tempo hanno fatto fatica, ma come tutti".