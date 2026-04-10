Spalletti ha rinnovato con la Juventus, Lautaro Martinez si ferma ancora: le top news delle 18

Il pomeriggio del mondo del calcio si è aperto con l'annuncio da parte della FIGC della nomina di Silvio Baldini, attuale ct dell'Under 21 azzurra, a commissario tecnico della Nazionale maggiore in vista delle due sfide amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Una scelta logica, in un momento di totale incertezza: dopo le dimissioni del presidente Gravina e di Gennaro Gattuso, infatti, il calcio italiano aspetta le elezioni del presidente federale il prossimo 22 giugno. Solo a quel punto si potrà trovare il nome del successore di Baldini.

Pochi minuti dopo ecco l'altra notizia di giornata: Luciano Spalletti ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus. Il tecnico di Certaldo, dopo settimane di discussioni in merito, dopo l'allenamento odierno ha messo nero su bianco un nuovo accordo valido fino al 2028, con la squadra che è stata la prima a saperlo, a pochi minuti dall'uscita dei comunicati ufficiali.

Chiusura con Lautaro Martinez: il capitano dell'Inter si è fermato ancora una volta e ancora una volta per un problema muscolare al polpaccio della gamba sinistra che lo terrà ai box per 15 giorni. Questa la nota dell'Inter in merito: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".