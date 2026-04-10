Torino-Hellas Verona, i convocati di Sammarco: triplice assenza, come da previsioni
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Domani l'Hellas Verona va ospite sul campo del Torino per la partita delle ore 15 valevole per la 32^ giornata di Serie A.
Ancora assenti, come da previsioni, Bella-Kotchap in difesa e i centrocampisti Lovric e Serdar (nell'immagine dell'articolo). I primi due, comunque, dovrebbero tornare a disposizione a partire dalla prossima settimana.
TORINO vs HELLAS VERONA, I CONVOCATI DI SAMMARCO
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Oyegoke, Frese, Edmundssson, Valentini, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Fallou.
Centrocampisti: Akpa Akpro, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al Musrati.
Attaccanti: Sarr, Orban, Bowie, Mosquera, Isaac, Ajayi.
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