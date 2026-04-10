Aggressione e rapina nei confronti dei tifosi del SudTirol. Arrestati cinque ultras della Juve Stabia

Sono state cinque le misure cautelari eseguite dalla Polizia nell’ambito dell’inchiesta su una rapita aggravata avvenuta dopo la sfida fra Juve Stabia e SudTirol del dicembre 2024 quando alcuni sostenitori della squadra altoatesina vennero aggredito in centro città da un gruppo di ultras locali e da questi rapinati.

“Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno portato all’emissione di cinque provvedimenti cautelari nei confronti di tifosi della squadra di casa. Per tutti è stato disposto il divieto di dimora a Castellammare di Stabia, mentre per due è scattato anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. - si legge su L’Adige.it -Agli indagati viene contestata una rapina aggravata compiuta in concorso, anche con l’utilizzo di mazze di legno nelle immediate vicinanze dello stadio. Nel corso delle perquisizioni, eseguite nei confronti di altri sei indagati per ricettazione, sono stati recuperati diversi oggetti sottratti ai tifosi altoatesini, tra cui sciarpe, felpe e vessilli del club biancorosso”.

La vicenda ha assunto ulteriore gravità anche per la diffusione dei video dei fatti sui social. Uno degli indagati infatti avrebbe pubblicato su Facebook immagini con il materiale rubato esibito come trofeo. Per tutti è stato inoltre disposto il Daspo, in alcuni casi aggravato dall’obbligo di firma.