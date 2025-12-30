Napoli, Conte parla di gap strutturale con le altre big: ecco la strategia di ADL per colmarlo

Dal 2004 a oggi il percorso è stato lineare, continuo, spesso controcorrente. Da quando Aurelio De Laurentiis ha rilevato il club dopo il fallimento, il Napoli ha costruito una risalita costante che negli ultimi anni si è trasformata in un vero e proprio dominio sportivo: due scudetti in due anni solari e la terza Supercoppa della storia raccontano una realtà ormai stabilmente seduta al tavolo delle grandi d’Europa. Un traguardo che, dopo l’addio a Diego Maradona e la fine dell’era Ferlaino, sembrava irraggiungibile.

Il riferimento fatto da Antonio Conte a Cremona al gap strutturale con Juventus, Inter e Milan non è una critica, ma una fotografia lucida. Se sul piano sportivo e del monte ingaggi le distanze si sono ridotte, restano differenze importanti su seconde squadre, settore giovanile e soprattutto infrastrutture. Stadio e centro sportivo sono oggi il vero fronte aperto, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport.

La sostenibilità economica, garantita dalla gestione di De Laurentiis e dell’ad Andrea Chiavelli, resta un pilastro. Ma il secondo ventennio del club, celebrato nel 2024, è segnato da una nuova ambizione: trasformare le imprese scudetto in normalità competitiva. In quest’ottica rientra il progetto del nuovo centro sportivo a Succivo, non lontano da Castel Volturno, pensato come polo moderno con campi, foresteria, uffici e spazi per il vivaio. Dopo aver colmato il vuoto sportivo del passato, il Napoli ora punta a colmare quello strutturale. Perché vincere non sia più un’eccezione, ma una direzione.