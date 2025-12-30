La previsione di Zola sulla corsa Scudetto: "L'Inter è la più forte ma io voto ancora Napoli"

A due giornate dal giro di boa e con una bagarre in ogni zona della classifica, è intervenuto per parlare della Serie A a La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante, oggi vice presidente della Lega Pro, Gianfranco Zola. Queste le sue parole, iniziando dal Napoli: "Scudetto e Supercoppa rappresentano simboli di una grandezza che gli appartiene. E’ innegabile ed è scritto negli ultimi quindici anni, in cui Aurelio De Laurentiis ha investito in maniera possente e appropriata".

Nel 2026 di chi si aspetta possa essere l'anno?

"La più forte, anche se di poco, per me è l’Inter. Ma sono un romantico, dico Napoli per ciò che ha rappresentato nella mia vita. L'Inter ha uomini di valore altissimo in ogni ruolo che la proiettano a livello internazionale come una delle squadre più autorevoli. Ha saputo rischiare, ha voluto Chivu, ci ha creduto, e Marotta e Ausilio sono stati premiati per questa intuizione: va riconosciuto il coraggio della scelta".

Il Milan lassù lo avrebbe predetto?

"Fino ad essere protagonista della lotta scudetto non mi sarei spinto. Ha Allegri, è un fattore, assorbe le difficoltà e le risolve. Ha un vissuto che parla per lui. E Max ha personalità per stare in una società con un passato così imponente. Resisterà, non mollerà"