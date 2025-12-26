Roma, lesione di secondo grado al bicipite femorale per Pellegrini: i tempi di recupero
Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma che si è infortunato alla vigilia di Natale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro e dovrà dunque rimanere ai box. I tempi di recupero si aggireranno intorno alle 3/4 settimane, con Gian Piero Gasperini che dovrà dunque fare a meno del suo numero 7 per le prossime partite, in attesa di nuovi arrivi dal mercato di gennaio.
Se Pellegrini dovesse restare in infermeria per tutto il mese di gennaio sarebbero tantissime le gare che salterebbe, visto che il calendario della Roma sarà molto fitto durante il calciomercato.
3 gennaio ore 20.45 - Atalanta - Roma (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 18 - Lecce - Roma (19^ giornata di Serie A)
10 gennaio ore 18 - Roma - Sassuolo (20^ giornata di Serie A)
13 gennaio ore 21 - Roma - Torino (Ottavi di finale di Coppa Italia)
18 gennaio ore 18 - Torino - Roma (21^ giornata di Serie A)
22 gennaio ore 21 - Roma - Stoccarda (7^ giornata di Europa League)
25 gennaio ore 20.45 - Roma - Milan (22^ giornata di Serie A)
29 gennaio ore 21 - Panathinaikos - Roma (8^ giornata di Europa League)
Data e ora da definire - Udinese - Roma (23^ giornata di Serie A)