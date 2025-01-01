Il Fenerbahce fa sul serio per Nkunku: turchi pronti a coprire la spesa estiva del Milan

Nonostante la doppietta messa a segno nell'ultima gara di campionato contro l'Hellas Verona, il futuro di Christopher Nkunku al Milan è tutt'altro che scontato seppur la dirigenza del Diavolo non più tardi di quattro mesi fa aveva scelto di investire 37 milioni per strapparlo al Chelsea e portarlo in Serie A.

Tuttavia, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di un Fenerbahce che farebbe sul serio per il giocatore e che avrebbe addirittura già inviato un'offerta in Via Aldo Rossi che coprirebbe quanto speso ad agosto dal Milan. Promotore dell'arrivo di Nkunku ad Istanbul sarebbe Domenico Tedesco, tecnico del Fener che conosce molto bene l'attaccante, avendolo allenato al Lipsia tanto da farlo finire in testa alla classifica dei capicannonieri assieme a Fullkrug nella stagione 2022/23.

Se per i turchi Nkunku sarebbe un rinforzo determinante, i rossoneri ne stanno ancora valutando le reali potenzialità: per questo nessuna soluzione è al momento da escludere. Il Milan riceverebbe subito un bonifico da Istanbul per eventualmente cedere l’attaccante e intervenire di nuovo sul mercato in entrata: senza l’infortunato Gimenez almeno fino a febbraio e con Fullkrug ancora da inserire, serve comunque un giocatore che completi il poker delle soluzioni offensive, chiosa la rosea.