Così il Como ha preparato con un anno d'anticipo l'addio di Nico Paz

Martin Baturina ieri sera ha realizzato il suo primo gol nel campionato italiano. Il centrocampista croato classe 2003, nel giro della nazionale capitanata da Luka Modric già da un paio d'anni, a Torino ha messo il suo sigillo sul match. Contro i granata ha realizzato la rete del definitivo 1-5. Entrato all'84esimo, l'ex Dinamo Zagabria un paio di minuti più tardi ha intercettato un più che rivedibile passaggio in orizzontale di Njie, s'è involato verso la porta avversaria e poi con una conclusione di sinistro ha battuto Paleari. "Capiterà di perdere o di vincere, segnare di più o di meno, l'importante è andare a mille. Ramon ha 20 anni così come Baturina e sono felice per loro. E' solo l'inizio, teniamo i piedi per terra", ha dichiarato ieri nel post-gara un Fabregas giustamente al settimo cielo per la vittoria più larga ottenuta in questa stagione. Soprattutto per il sesto posto dopo dodici giornate di Serie A.

Baturina nonostante la carezza del suo allenatore fin qui si sta accontentando delle briciole. Ieri è entrato a una manciata di minuti dalla fine e in generale fino a questo momento ha collezionato circa 150 minuti in Serie A. Pochissimi. La partita in cui ha giocato di più è stata quella di Coppa Italia contro il Sassuolo, dall'inizio e fino all'84esimo nel 3-0 che l'ha visto protagonista anche con un assist.

Ma come potrebbe Fabregas comportarsi diversamente? Baturina gioca nelle stesse zolle di campo di Nico Paz, ovvero nella stessa zona di campo in cui numeri alla mano gioca il miglior giocatore del campionato. Il croato pagato in estate una ventina di milioni di euro è oggi l'alternativa al numero 10 argentino, a un calciatore che a fine stagione quasi certamente lascerà l'Italia per tornare in quel Real Madrid che ha una clausola di recompra già fissata a dieci milioni di euro. Un affare clamoroso.

Nelle ultime ore in Argentina è emersa l'indiscrezione di un possibile ritorno già a gennaio di Nico Paz in Spagna. Molto complicato, anche perché in quella occasione la clausola non vale e poi lo stesso giocatore che punta al Mondiale ha il posto assicurato in riva al Lago, non nella squadra di Xabi Alonso. Però la prossima estate il discorso sarà diverso ed ecco perché il Como con l'argentino ancora in rosa per un anno ha deciso di acquistare Martin Baturina. Una stagione di ambientamento prima di trasformare il calciatore croato in uno dei grandi protagonisti dell'undici titolare.