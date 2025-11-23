TMW Baturina via da Como? Per ora non è previsto. Possibilità nelle prossime settimane

Finora Martin Baturina ha giocato poco se non pochissimo. Cinque presenze, 128 minuti in campionato, due gare di Coppa Italia. Davvero un bottino magro considerando che è stato pagato oltre 20 milioni di euro in estate, accompagnato anche da un grande hype, nonostante i tanti giocatori offensivi che può contare il Como.

La realtà è che il croato, finora, ha avuto diversi problemi di ambientamento. Il calcio italiano è molto diverso da quello che praticava alla Dinamo Zagabria e per questo il Como vorrebbe aspettarlo, per non bocciarlo subito. Difficile pensare a un trasferimento in prestito a gennaio, perché l'idea sarebbe quella di rilanciarlo nelle prossime settimane, anche considerando un turnover che potrebbe essere fisiologico fra infortuni e squalifiche.

Diversi club hanno chiesto informazioni nel corso degli ultimi giorni, ma la risposta - almeno finora - è stata un secco no a qualsiasi interessamento. Del resto Fabregas ne ha parlato così qualche tempo fa. "Baturina però ha molto di più, dietro c'è molto di più. Ha fatto gol al Milan, al Monaco, è un giocatore di livello importante. Devo essere anche io a trovargli lo spazio giusto, giocare nello stesso spazio di Nico è un'ingiustizia. Tatticamente possiamo metterlo in altre posizioni. Penso possa fare il centrocampista a due, però deve stare tranquillo. Io credo in lui, lui mi sta dimostrando tanto".