Live TMW Lazio, Pellegrini: "Arbitri? Qualcosa non va, serve più chiarezza"

20.13 - La Lazio non trova i tre punti e ottiene il secondo pareggio consecutivo all'Olimpico impattando sullo 0-0 contro la Cremonese. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Luca Pellegrini interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

"Non mi piace quello che sto leggendo da parte della sua testata giornalistica nei confronti di noi giocatori, per questo non risponderò ad alcuna sua domanda. Mi dispiace iniziare così, ma qualcuno doveva dirlo".

Come ti senti in questo periodo che hai conquistato la titolarità?

"Va chiesto al mister cosa è cambiato, credo che ascoltando le sue parole è legato alla continuità rispetto agli alti e bassi che avevo durante le partite. Anche la nascita di mio figlio mi ha dato maggiore serenità e concentrazione".

Qual è la forza principale di questo gruppo?

"In questo gruppo vedo tanta umiltà, siamo una squadra propositiva che vuole imparare dal mister in campo. La disponibilità si può vedere anche durante la partita, sentivo le domande sulla fase difensiva e da difensore vorrei prendermi tutti i meriti, ma non dipende solo da noi difensori e dal portiere. C'è tanta disponibilità da parte di tutti, speriamo di poter costruire qualcosa di importante da tutto questo".

Come mai siete riusciti a spingere meno sugli esterni oggi?

"Anche il mister prima ha parlato dei primi palloni persi, questo ci ha tolto un po' di serenità e di libertà in fase di spinta. La qualità nel palleggio non è stata eccezionale, specialmente nel primo tempo. Non avevamo tante sicurezze e per questo forse abbiamo preferito rimanere leggermente più bloccati".

Dal campo che lettura avete dato degli episodi di oggi e cosa vi ha detto Pairetto?

"Non ho visto le immagini, quindi la sensazione è solo di campo. Qualcosa che non va forse c'è, io ancora non vedo questa chiarezza. Non riesco a tirare una linea universale dove dico questo è fallo e questo no, spesso si vedono interpretazioni diverse. Forse essendo coinvolto nella partita a livello agonistico avrei voluto qualcosa di più, non riesco a dare una valutazione oggettiva non avendo viste le immagini. Non ho parlato con Pairetto, ci parla il capitano e ho fatto solo una piccola domanda a Pairetto per un chiarimento ed è stato disponibile. Meglio farsi da parte perché poi da lì escono spesso cartellini gialli e rossi. Seduti su un divano o dagli spalti si vede in un modo, forse con la televisione sei più facilitato. Gli arbitri sono persone come noi e possono sbagliare, quello che non capisco è la presenza dell'arbitro, due guardalinee, un quarto uomo, il VAR e l'AVAR. Ci sono tutti gli strumenti per non sbagliare, quando ho iniziato io ci potevano stare certi errori. Adesso non ci sta, gli arbitri ci dicono che è difficile sulle situazioni mezze e mezze, non so se esagerano o meno e questo lo saprà meglio Rocchi di me. La sensazione è che qualcosa che non torni ci sia, a prescindere dal metro di giudizio di una partita. La Cremonese vado a memoria ha fatto credo 9-10 falli al primo tempo, al nostro primo fallo Pedro è stato ammonito. Poi si può valutare, ma è un fallo a 75 metri dalla porta. Poi vengono gli arbitri e ci spiegano la situazione, è difficile fare l'arbitro e questo va messo in conto. Se uniamo le forze e cerchiamo di fare più chiarezza forse ne beneficeremmo tutti".

