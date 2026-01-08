Cremonese-Cagliari, 2-0 al 45': a segno Johnsen e Vardy, male la difesa dei sardi
Si è da poco concluso il primo tempo di Cremonese-Cagliari: al termine della prima frazione di gioco la squadra di Davide Nicola è avanti 2-0 grazie alle reti di Johnsen e Vardy. La squadra grigiorossa è passata in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco con Vardy che ha sfruttato una lettura sbagliata di Mina ed ha appoggiato a Johnsen per il facile tap in del norvegese. Il raddoppio è arrivato alla mezz'ora, con l'ex Leicester che si è trovato la palla sui piedi dopo il buco di Rodriguez.
