L'età è solo un numero. 150 gol nei maggiori campionati europei per Vardy: 116 dopo i 30 anni

Jamie Vardy continua a dimostrare che l’età è solo un numero. L’attaccante inglese ha messo la firma sul gol del 2-0 nella sfida tra Cremonese e Cagliari, risultando ancora una volta decisivo per i grigiorossi.

La rete realizzata contro i rossoblù gli ha permesso di tagliare un traguardo storico: come riporta Opta, Vardy ha infatti raggiunto quota 150 gol segnati nei maggiri campioanti europei. Un dato che racconta la straordinaria longevità del classe ’87, capace di costruire gran parte delle sue fortune nella fase più “avanzata” della carriera.

Sempre secondo Opta, 116 delle 150 reti sono arrivate dopo i 30 anni. E nel periodo che va da gennaio 2017 ad oggi, tra i giocatori che hanno segnato almeno lo stesso numero di gol, solo Cristiano Ronaldo (classe 1985) è più “anziano” di Vardy. Numeri che certificano, una volta di più, come l’attaccante resti un vero evergreen del calcio europeo.