Conte su McTominay centrocampista: "Non abbiamo scoperto l'acqua calda, lì gioca al top"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Cremonese, il tecnico azzurro Antonio Conte ha commentato la prova del suo Napoli, a partire dallo strapotere di Scott McTominay: "Ha fatto quasi tutto il campionato in quella posizione, era rimasto solo lui e Lobotka in mediana. Resto a volte basito perché abbiamo memoria corta. Abbiamo dovuto forzare una soluzione, quella è la sua posizione perché è un centrocampista box to box. Può arrivare a fari spenti in area e può diventare devastante. Non ha l'uno contro uno, ha bisogno di campo e spazio. Non abbiamo scoperto oggi l'acqua calda, in quella posizione rende al meglio", le sue dichiarazioni riportate da TuttoNapoli.

Poi, una battuta su De Bruyne e il suo futuro: "Pensiamo al presente, ora abbiamo il Como e dobbiamo finire nel migliore dei modi. Abbiamo i fucili puntati addosso, cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l'Inter ne può alzare due ma l'anno scorso ne ha alzati nessuno. Forse è un problema di comunicazione, vengono evidenziate solo le nostre cose negative. Ma forse ci sta".