Avellino, Ballardini: "Visto chi lotta per non retrocedere va rimarcata la nostra salvezza"

Al termine della gara vinta per 2-0 al Partenio-Lombardi contro il Bari, l’allenatore dell’Avellino, Davide Ballardini, analizza una gara divisa in due fasi e sottolinea il contributo complessivo della squadra. Nel primo tempo, riconosce il tecnico, “c’è stata qualche difficoltà contro il Bari”, mentre nella ripresa “per intensità, profondità e qualità di gioco siamo stati ancora più bravi”. Resta, tuttavia, un aspetto da migliorare: “andrà finalizzata meglio la mole di occasioni create. Nell’attaccare la porta abbiamo attaccato gli spazi e lo abbiamo fatto con più giocatori. Noi partiamo dagli attaccanti per costruire la fase difensiva, perché ci danno una grossa mano. Riusciamo a rimanere corti e compatti, a recuperare palla magari lontano dalla nostra porta, e questo aiuta molto centrocampisti e difensori.

Quando abbiamo il possesso vengono incontro e attaccano la profondità. Fanno tutta la partita, sono una presenza costante sia in fase offensiva sia, soprattutto, in fase difensiva. Dove possiamo arrivare? Abbiamo raggiunto un obiettivo importante, considerando le squadre in lotta per rimanere in Serie B. Ora dobbiamo essere ancora più bravi per provare ad arrivare nelle prime otto posizioni. Ci sono posizioni che possiamo ancora raggiungere”.