Giampaolo: "Ce la siamo giocata testa a testa col Napoli. Vardy? Vediamo in settimana..."

Mister Marco Giampaolo, intervistato da Sky Sport dopo la brutta sconfitta di Napoli, ha analizzato così la prestazione della sua Cremonese: "Abbiamo preso gol dopo due minuti e questo ha messo la partita in salita. L'avevamo preparata per non far giocare il Napoli, ci siamo riusciti anche dopo il primo gol, ma poi il 3-0 ci ha ributtato nelle difficoltà. La sconfitta è pesante, però io voglio riconoscere alla squadra la voglia di giocarsela testa a testa con gli azzurri, senza patire e aspettare. Abbiamo alzato i rischi e giocato il più lontano possibile dalla nostra porta, è stata una scelta di coraggio".

Sui cambiamenti tattici di stasera: "Il Napoli ne mette cinque lì davanti, dovevamo difenderci in cinque. L'avevamo preparata in un certo modo, ma quel gol all'inizio ha messo la gara in salita. Resettiamo e ripartiamo, ci sono ancora quattro gare e chi è più forte mentalmente può farcela, al di là dei valori delle squadre".

Sulla sconfitta col Napoli: "Non possiamo rimanere su questa sconfitta, archiviamola. Fin quando avremo l'opportunità di salvarci, dobbiamo giocarcela per questa".

Su Vardy: "Vediamo in settimana, fino a ieri è stato fuori dagli allenamenti della squadra e ha fatto un programma differenziato".