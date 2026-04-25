Esclusiva TMW TMW - Crisi Bari, trema la panchina di Moreno Longo

Il Bari potrebbe giocarsi le ultime speranze salvezza con un nuovo allenatore in panchina. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la pessima prestazione offerta questa sera al Partenio potrebbe costare il posto a Moreno Longo, cui score è di cinque sconfitte nelle ultime sei gare. La società e la dirigenza sono a colloquio in questi minuti e domani mattina arriverà la decisione definitiva. Ricordiamo che prima di lui c'era Vincenzo Vivarini a capo di un gruppo che proprio non riesce a uscire dalla crisi.