Yildiz in doppia cifra: 10 in stagione, ora punta al record di Bettega da Under 21
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta di Juventus-Sassuolo su TMW
Kenan Yildiz ha portato avanti la Juventus contro il Sassuolo. Un gol non banale per il turco, che raggiunge così quota 10 reti in stagione. Si tratta del primo straniero Under 21 che arriva in doppia cifra nella storia bianconera. Cifre così per un Under 21 non venivano raggiunte dai tempi di Roberto Bettega, il cui record di 13 reti è ancora intatto.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, accordo per il rinnovo di Spalletti fino al 2028. Per la porta si valutano anche Alisson, De Gea e Tzolakis. Tonali il vero grande obiettivo a centrocampo. In attacco oltre a Kolo Muani c’è anche Zirkzee
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile