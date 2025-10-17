Crespo: "Per anni non ho voluto rivedere Milan-Liverpool. Adesso ho fatto pace"

Hernan Crespo, alla Gazzetta dello Sport, parla così della gara che più di tutte lo ha ferito: "Istanbul 2005, finale di Champions League tra Milan e Liverpool. Dopo la rete di Maldini, segno una doppietta, finiamo il primo tempo in vantaggio 3-0 e poi gli inglesi ci rimontano e perdiamo ai rigori. Non è mica facile da digerire una sconfitta dopo aver realizzato una doppietta... Per anni non ho più voluto rivedere quella partita... Soltanto di recente ho fatto pace con quella storia maledetta. Però non insistiamo troppo, perché altrimenti mi torna fuori la rabbia...".

Alla domanda sul compagno di squadra più forte con cui abbia mai giocato, l'ex calciatore ha specificato di non basare la scelta solo sulle qualità tecniche, ma soprattutto su quelle morali, indicando quindi Paolo Maldini. Ha spiegato che, durante la stagione trascorsa con lui al Milan, ha potuto capire come si deve comportare un capitano.

Riguardo al suo attuale ruolo di allenatore e al paragone con la vita da giocatore, ha chiarito che l'allenatore ha un compito più pesante: se un giocatore pensa in linea di massima al proprio benessere, l'allenatore deve pensare a un gruppo di venticinque o trenta persone. Ha esemplificato il suo ruolo paragonandosi a un professore che ha la responsabilità dell'istruzione di un'intera classe.