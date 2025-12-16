Crisi Fiorentina e possibili addii, Open Var, le ultime su Inter e Milan: le top news delle 18

Il pomeriggio calcistico è stato segnato da notizie pesanti, a partire dal momento delicatissimo della Fiorentina. Con la squadra ultima in classifica e Paolo Vanoli confermato solo a tempo, l’atmosfera al Viola Park è tutt’altro che serena. Secondo quanto raccolto da TMW, il rischio di fratture interne è concreto: diversi calciatori starebbero valutando l’addio già a gennaio. In primis Albert Gudmundsson, protagonista del caso rigore contro il Verona e di un botta e risposta social con lo stesso Vanoli. L’islandese potrebbe partire davanti a un’offerta congrua. Attenzione anche a Dodò, ancora senza rinnovo e sempre più lontano da Firenze.



Passiamo all'Inter. i nerazzurri sono tornati al lavoro in vista della Supercoppa Italiana 2025. Restano in dubbio Hakan Calhanoglu e Matteo Darmian, che hanno svolto lavoro personalizzato: partiranno comunque per Riad, ma senza forzature. È invece ufficiale l’operazione di Denzel Dumfries alla caviglia sinistra, effettuata a Londra: per l’olandese ora via alla riabilitazione, con tempi di recupero da definire. Un’assenza pesante per Cristian Chivu.

Anche il Milan prepara la Final Four: Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la semifinale contro il Napoli. Tornano a disposizione Rafael Leao e Youssouf Fofana, mentre restano fuori Gimenez, Gabbia e Balentien. Aggregati diversi giovani, tra cui anche il figlio di Ibrahimovic.

Spazio poi a Open VAR, con l’ex arbitro Andrea De Marco protagonista. Confermata la correttezza del rosso a Zaccagni in Parma-Lazio e del mancato rigore in Milan-Sassuolo sul contatto Pavlovic-Cheddira. Polemica invece sul gol annullato a Pulisic: per De Marco la rete doveva essere convalidata. Corretta, infine, la decisione di annullare il gol di Zaniolo in Udinese-Napoli per fallo precedente su Lobotka.

Infine il prestigioso riconoscimento a Gianluigi Donnarumma, eletto Best FIFA Goalkeeper 2025. Un premio che celebra un anno straordinario, culminato con la Champions League e ora proiettato verso nuove sfide con il Manchester City.