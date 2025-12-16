Lecce, i tempi di recupero di Berisha: il centrocampista non rientrerà prima del 2026

Brutte notizie in casa Lecce per Medon Berisha. Il centrocampista giallorosso è stato costretto a lasciare il campo nel corso dell’ultima gara di Serie A contro il Pisa a causa di un problema fisico, e dagli accertamenti effettuati è arrivata la conferma dell’infortunio.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club salentino ha reso noti i risultati degli esami strumentali: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Medon Berisha, a seguito dell’infortunio occorsogli durante la gara Lecce-Pisa, si è sottoposto a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce che ha evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra".

Per quanto riguarda i tempi di recupero, lo stop stimato va generalmente dai 15 ai 30 giorni, a seconda della risposta del muscolo alle terapie e del percorso riabilitativo. Lo staff medico del Lecce monitorerà quotidianamente le condizioni del centrocampista, che dovrà ora osservare un periodo di riposo prima di tornare gradualmente in campo. Un’assenza pesante per Eusebio Di Francesco, chiamato a ridisegnare il centrocampo nelle prossime settimane.