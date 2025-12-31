Cristante: "Bello rivedere De Rossi all'Olimpico. Mondiali? Bisogna andarci, punto"
Nel corso della lunga intervista rilasciata a Sky Sport, Bryan Cristante ha raccontato le emozioni vissute da spettatore nel grande ritorno, da avversario, di Daniele De Rossi all’Olimpico: “Ci ha fatto piacere come squadra, sappiamo cosa rappresenta Daniele per la società, per i tifosi, per la città. È stato un bel momento di calcio vedere una leggenda come Daniele tornare sotto la sua curva”.
A fine marzo ci sono i playoff Mondiali, come ci si arriva?
“Sappiamo che è fondamentale, che bisogna andare ai Mondiali. Oggi si gioca ogni tre giorni, diventa difficile mandare la testa avanti, però il pensiero c’è sempre: ci arriveremo carichissimi, bisogna andarci e basta”.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
