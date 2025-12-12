Verona, Suslov: "Ho tanta voglia di tornare in campo. Fin qui raccolto meno di quanto creato"

"Devo dire che mi mancano Verona e il Bentegodi". Tomas Suslov conta i giorni per tornare in campo. Il centrocampista dell'Hellas è ai box per un infortunio al legamento crociato e, dopo l'operazione a Villa Stuart, ha iniziato subito la riabilitazione. Intervistato dall'edizione odierna de L'Arena ha raccontato:

"E' dura - ha esordito - i primi giorni, anche dopo l'intervento chirurgico. Ma tutto passa, adesso lavoro per tornare presto. Mi è dispiaciuto molto lasciare i miei compagni subito a inizio stagione, senza l'opportunità di prendere parte a nessuna partita di questo inizio di campionato. Però sto recuperando, mi sento meglio; so che ci vuole tempo in questi casi e bisogna essere cauti, ma io ho tanta voglia di tornare per dare una mano alla squadra".

Il calciatore gialloblù però ha sempre seguito da vicino le partite della squadra di Paolo Zanetti: "Ho seguito tutte le partite della squadra e devo dire che abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo creato in tante partite ora è arrivata la vittoria contro l'Atalanta, una squadra forte che è tra le prime in Champions League in questo momento. Aver giocato in quella maniera contro un avversario di quella caratura deve darci ancora più convinzione e forza".