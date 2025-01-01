Ranking UEFA aggiornato, il futuro di Lautaro e la Juve su Frattesi: le top news delle 13

La tre giorni di coppe mantiene l'Italia al terzo posto nel ranking UEFA stagionale, decisivo per l'assegnazione del posto aggiuntivo in Champions League. Con l'Inghilterra che ha già preso il volo è bagarre per la seconda e ultima posizione. Il giovedì di Europa e Conference League ci ha regalato tre vittorie importanti ma la Germania è ancora salda davanti. Questo lo scenario attuale:

1. Inghilterra (9 su 9) 13.166

2. Germania (7 su 7) 11.660

3. Italia (7 su 7) 11.071

4. Spagna (8 su 8) 10.609

5. Portogallo (4 su 5) 10.600

6. Polonia (4 su 4) 10.406

7. Francia (7 su 7) 10.214

8. Cipro (3 su 4) 10.000

9. Danimarca (2 su 4) 9.500

10. Grecia (4 su 5) 8.425

Lautaro Martinez, fra campionato e Champions, non si sbilancia. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ha dichiarato: "Non scelgo. Io voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni, così come abbiamo fatto negli ultimi anni. Siamo dentro a un percorso straordinario che ha riportato all’Inter trofei e felicità. Non è scontato giocare due finali di Champions in tre anni. Futuro? Sia io che la mia famiglia stiamo molto bene qui, abbiamo messo radici a Milano. Ho appena firmato il nuovo contratto, quindi non ho un solo motivo per andarmene".

La Juventus, col passaggio al 4-2-3-1, avrà bisogno di un centrocampista con caratteristiche ben precise, che secondo Tuttosport potrebbero essere quelle di Davide Frattesi: l'italiano ha messo in stand-by la proposta di Marotta e Ausilio in merito al prolungamento di contratto fino al 2030 viste le poche occasioni in campo. A settembre in tal senso era già stata impostata una bozza d’intesa, ma prima di firmarla Davide vuole vederci chiaro. Dalle parti della Continassa hanno fiutato l’occasione e ci stanno ragionando con attenzione. A maggior ragione se i primi vagiti di 4-2-3-1 emersi l’altra sera in Champions League contro il Pafos portassero a un nuovo assetto tecnico-tattico. A quel punto un tuttocampista come Frattesi sarebbe, decisamente, utile per dare sostanza e un buon numero di reti alla mediana.