Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Union Brescia, Pasini: "La coesione del gruppo farà la differenza"

Union Brescia, Pasini: "La coesione del gruppo farà la differenza"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Oxilia
Luca Bargellini
Oggi alle 10:49Serie C
Luca Bargellini

Attraverso i canali ufficiali dell'Union Brescia arrivano alcune dichiarazioni del presidente Giuseppe Pasini, all'indomani della nomina di Eugenio Corini come nuovo tecnico della Leonessa:

"Diciamo che un imprenditore, per natura, vive di sfide: è nel suo DNA. Ogni giorno devi confrontarti con il mercato, con tanti condizionamenti esterni, e oggi – in modo particolare – il mondo sta cambiando profondamente, dal punto di vista economico e geopolitico. Lo sport non è da meno: è una sfida continua. Fare il presidente di una società di calcio, o un dirigente in qualsiasi disciplina, significa mettersi costantemente in gioco. Dico sempre che nessuno entra in campo per perdere: tutti vogliono vincere, ma alla fine vince uno solo, e bisogna saperlo riconoscere.

Noi siamo partiti tanti anni fa con la Feralpisalò: nel 2009 abbiamo unito Salò e Lonato, e da lì siamo cresciuti fino a portare un paese di 11.000 abitanti in Serie B. Credo sia stato un caso quasi unico in Italia. Quest’anno è arrivata un’altra sfida: non so se chiamarla occasione, ma come sapete il Brescia Calcio non si è iscritto alla Serie C ed è stato penalizzato. Sono stato uno dei presidenti chiamati a valutare se ci fossero le condizioni per riportare a Brescia un calcio vero. Dopo l’esperienza fatta con il mio staff – perché da soli non si fa nulla – mi sono sentito responsabile nel provare a raccogliere la grande tradizione calcistica di questa città. E mi sono messo in gioco.

È una sfida enorme: vogliamo riportare Brescia in alto. Non so se ci riusciremo quest’anno; se non ci riusciremo, ci riproveremo. Ho trovato tante persone che hanno creduto nel progetto. Vogliamo fare cose importanti: dal centro sportivo, fino – valuteremo – a intervenire anche sullo stadio. E soprattutto ho trovato l’orgoglio dei bresciani di tornare a vivere il calcio. Non è vero che Brescia non ama il calcio: semplicemente non si riconosceva più in quel percorso. Si è riconosciuta nell’Union Brescia perché c’è un progetto e perché dietro ci sono imprenditori e professionisti che fanno della brescianità un valore e un impegno verso il territorio. Da qui siamo ripartiti.

Lo dico sempre anche ai miei giocatori: noi abbiamo fatto mezzo miracolo, ora l’altro mezzo tocca a loro.

Per quanto riguarda il tema della coesione e il nostro payoff “L’unione che dà la forza”: un giocatore forte ti fa vincere delle partite, ma per vincere un campionato serve una squadra unita, dentro e fuori dal campo. Quando siamo saliti in Serie B non eravamo la squadra più forte, ma durante la stagione si è creato qualcosa che ha consolidato il gruppo. È vero: serve il talento – Baggio è stato un talento enorme e vinceva le partite – ma sbagliava anche i rigori, perché è un uomo, una persona. Il gruppo resta fondamentale.

A Brescia abbiamo ritrovato l’orgoglio di ricominciare. Credo moltissimo nella brescianità: ho anche un ruolo in ambito confindustriale e, guardando l’Italia, penso sempre che servirebbero tante “Brescia”, perché qui ci sono valori che altrove non trovi. Valori legati al lavoro, certo, ma anche alla solidarietà, alla sostenibilità. Valori radicati nel nostro DNA e che non dobbiamo dimenticare. Questo lo dico anche ai ragazzi e alle nuove generazioni: ripartiamo da qui.

La risposta che stiamo avendo dimostra che c’è un progetto serio e persone serie. Questo fa la differenza".

Articoli correlati
Union Brescia, Pasini: "Società solida, c'è tutto per fare bene. Progetto triennale... Union Brescia, Pasini: "Società solida, c'è tutto per fare bene. Progetto triennale per la B"
Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole... Union Brescia, Pasini rompe gli indugi: pronta la trattativa con Cellino per Torbole
Union Brescia, Pasini dopo l'1-1 contro il Vicenza: "Ho visto solo una squadra in... Union Brescia, Pasini dopo l'1-1 contro il Vicenza: "Ho visto solo una squadra in campo"
Altre notizie Serie C
Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”... TMW RadioLerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Union Brescia, Pasini: "La coesione del gruppo farà la differenza" Union Brescia, Pasini: "La coesione del gruppo farà la differenza"
Coppa Italia Serie C, oggi il sorteggio delle semifinali. Alle 12:40 in diretta su... Coppa Italia Serie C, oggi il sorteggio delle semifinali. Alle 12:40 in diretta su SkySport
Picerno, Bertotto: "A gennaio interventi determinanti, stagione in cui c'è da soffrire"... Picerno, Bertotto: "A gennaio interventi determinanti, stagione in cui c'è da soffrire"
Birindelli sfida il suo passato juventino: "Ora penso alla salvezza della Pianese"... Birindelli sfida il suo passato juventino: "Ora penso alla salvezza della Pianese"
Union Brescia, Corini: "Identità e orgoglio per riportare questo club dove merita"... Union Brescia, Corini: "Identità e orgoglio per riportare questo club dove merita"
Al via la 18ª giornata del campionato di Serie C. Subito in campo la Juve NG: contro... Al via la 18ª giornata del campionato di Serie C. Subito in campo la Juve NG: contro l'ex Birindelli
Vicenza, Gagno: "Meglio stare davanti che rincorrere. Società e piazza sprecate per... Vicenza, Gagno: "Meglio stare davanti che rincorrere. Società e piazza sprecate per la C"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 dicembre
4 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
5 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
Immagine top news n.1 Inter, Lautaro: "Non ho un solo motivo per andarmene. Fra scudetto e Champions non scelgo"
Immagine top news n.2 Milan, Modric: "Allegri è un vincente. Scudetto? E' dura ma andiamo avanti con fiducia"
Immagine top news n.3 Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa
Immagine top news n.4 L'Inter vuole dimenticare il Liverpool. C'è il Genoa e Marotta traccia la via
Immagine top news n.5 Dopo la Juventus, anche la Fiorentina: cambio modulo in corsa per provare a uscire dalla crisi
Immagine top news n.6 Europa League e Conference, tutti i risultati: sorprese Midtjylland e Ferencvaros
Immagine top news n.7 La Roma fa la voce grossa in Europa: Gasp impacchetta un'esibizione e il suo '9' si sveglia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juventus con la difesa a 4 col Bologna. Koopmeiners? Tante variabili incidono"
Immagine news Serie C n.3 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Keita: "Mi ispiro a Messi e Kantè. La prima al Tardini? Non molto bella..."
Immagine news Serie A n.2 Pierpaolo Marino svela: "A Napoli seguii Modric, non lo prendemmo per motivi burocratici"
Immagine news Serie A n.3 Capello: "Chivu mi dà fiducia, Conte in Europa non trasmette serenità. Spalletti, occhio a Mou"
Immagine news Serie A n.4 La Fiorentina recupera 6 posizioni in Conference. E ora? C'è un turno da giocare
Immagine news Serie A n.5 La valutazione di Nuno Tavares come un giro sulle montagne russe. La cifra per gennaio
Immagine news Serie A n.6 Inter, il problema ad Acerbi costringe Ausilio a tornare sul mercato: Gila il profilo ideale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Antonelli: "A lavoro sui rinnovi. Mercato? Pensiamo solo al campo"
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, il fattore Menti per fermare un'altra big. Mercato, Lovisa a caccia di rinforzi
Immagine news Serie B n.3 Padova, dialoghi di mercato con la Triestina: due esuberi verso il club alabardato?
Immagine news Serie B n.4 Lo Monaco: "La Samp paga una gestione deficitaria. Stasera Palermo favorito"
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella, Boccadamo out con la Carrarese: il suo 2025 potrebbe essere finito
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Esposito verso il rientro: possibile convocazione col Modena. Out Aurelio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lerda: “Il Vicenza fa paura. In Serie C pesano più le pressioni esterne che il campo”
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Pasini: "La coesione del gruppo farà la differenza"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, oggi il sorteggio delle semifinali. Alle 12:40 in diretta su SkySport
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Bertotto: "A gennaio interventi determinanti, stagione in cui c'è da soffrire"
Immagine news Serie C n.5 Birindelli sfida il suo passato juventino: "Ora penso alla salvezza della Pianese"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini: "Identità e orgoglio per riportare questo club dove merita"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.5 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.6 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere