Coppa Italia Serie C, oggi il sorteggio delle semifinali. Alle 12:40 in diretta su SkySport

Nella serata di mercoledì, la Coppa Italia di Serie C ha mandato in archivio i Quarti di Finale della competizione parallela al campionato, che hanno reso noti i nomi delle quattro semifinaliste: Potenza, Latina, Renate e Ternana tenteranno di accedere alla finalissima.

Le sfide che si sono giocate, tutte alle ore 18:00, son state le ultime a giocarsi in gara secca (senza neppure i tempi supplementari ma direttamente con i calci di rigore in caso di parità al termine del 90' regolamentari), perché dal prossimo step - quello appunto delle semifinali - ci saranno confronti di andata e ritorno. Non ancora decisi, però, gli accoppiamenti, che verranno fatti tramite un sorteggio nella mattinata di oggi 12 dicembre, alle ore 12:40 in diretta su Sky Sport. Ma prima di vedere le date, diamo conto di quello che è accaduto ieri sui campi:

Risultati finali (in neretto le qualificate)

Potenza-Crotone 3-1

37' Bruschi (P), 47' Maisto (P), 51' Murano (C), 88' Selleri (P)

Pro Vercelli-Latina 0-1

54' Ekuban

Ravenna-Renate 7-8 (d.c.r.)

41' Bonetti (RE), 85' Viola (RA)

Ternana-Union Brescia 4-1

25' Leonardi (T), 30' e 35' Pettinari (T), 68' Valente (U), 81' Bianay Balcot (T)

Riportiamo ora anche le date dei prossimi confronti, che son già state scelte:

SEMIFINALI

Andata: mercoledì 14 gennaio 2026

Ritorno: mercoledì 28 gennaio 2026