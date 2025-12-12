Venezia, Antonelli: "A lavoro sui rinnovi. Mercato? Pensiamo solo al campo"

Venezia-Monza oltre ad essere uno scontro diretto per l'altissima classifica di Serie B è anche la sfida di Filippo Antonelli, attuale ds dei lagunari con un lungo passato al club brianzolo. Ospite delle colonne del Corriere del Veneto l'uomo mercato dei veneti ha parlato della sfida ma anche delle prossime mosse:

"Il Monza è una squadra costruita per stare stabilmente nei piani alti, quindi sta semplicemente confermando le aspettative: ci sono ancora molti giocatori che conosco bene e non mi sorprende vederli così in alto.

Cosa vedo in questo Venezia? Vedo un potenziale importante, ma per diventare davvero forti dobbiamo continuare a credere nel lavoro quotidiano e nei principi del nostro allenatore: è necessario migliorare nei dettagli e ricercare l’eccellenza ogni giorno, così da ridurre il margine di errore.

I rinnovi? Ci stiamo lavorando: la volontà è quella di dare continuità al progetto tecnico, non restiamo mai fermi. Il mercato di gennaio? In estate abbiamo costruito una rosa competitiva, ricca di soluzioni, che deve dimostrare il proprio valore attraverso i risultati: in questo momento il nostro unico focus sono le partite".