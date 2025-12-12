Cesena, pista brasiliana: nel mirino l’Avaí FC per una partnership strategica

Il Cesena sta valutando la possibilità di aprire un canale diretto con il Brasile per ampliare il proprio raggio d’azione nel reclutamento. Stando a quanto riportato da TuttoCesena, infatti, ci sarebbe l’interesse per una collaborazione con l’Avaí FC, storica realtà di Florianópolis attualmente in Serie B brasiliana.

L’Avaí, società con un forte radicamento popolare (oltre 1.700 soci votanti alle ultime elezioni) e guidata dal nuovo presidente Bernardo Pessi, vive una fase di grande difficoltà finanziaria. Una situazione che potrebbe rendere più accessibile un accordo con il club romagnolo, soprattutto considerando che con le squadre della Serie A brasiliana i costi sarebbero proibitivi. Per il Cesena, l’Avaí rappresenterebbe così una potenziale porta d’ingresso privilegiata sul mercato sudamericano.

Il legame tra le due realtà non è del tutto inedito: uno degli allenatori più rappresentativi dell’Avaí è Silas, il tecnico che guidò il Cesena nella stagione della retrocessione 1990-91. L’ultimo brasiliano a vestire il bianconero, invece, è stato Zé Eduardo, in Romagna tra il 2014 e il 2016 prima del ritorno in patria.

Le prime tracce dell’interesse bianconero sono circolate ieri sui social e sui forum dei tifosi, alimentate anche da discussioni nate su profili Instagram vicini all’ambiente dell’Avaí. Secondo il Corriere Romagna, a muovere l’operazione sarebbe soprattutto Mike Melby, già da mesi impegnato in trattative per rilevare l’Orange County, club della USL Championship, la “Serie B” della seconda lega professionistica statunitense.