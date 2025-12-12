Maifredi: "Spalletti sta facendo errori incredibili, la Juve non ha bisogno di onestà"

Gigi Maifredi, ex allenatore bianconero nella stagione 1990/91, ai microfoni di TuttoJuve.com ha commentato il momento attraversato dalla squadra di Spalletti: "La Juventus è una squadra che guardi con il patema d'animo, pur comandando la partita non riesce a essere convincente. Questo è un qualcosa che fa preoccupare non solo i tifosi, bensì anche l'allenatore. Spalletti lo ha spiegato a fine partita: con il Pafos hanno vinto, ma non convinto".

Spalletti è un allenatore esperto e pur sta facendo fatica. Da cosa può dipendere tutto questo, a tuo parere?

"Penso che Spalletti sia rimasto legato alla precedente esperienza e non è in possesso di quella forza di convinzione che servirebbe per avere il gruppo al seguito in maniera totale. E' l'unica spiegazione che posso dare per la difficoltà che sta incontrando a mettere in pratica le sue idee. Anche perché il tecnico toscano è molto navigato, ma sta facendo degli errori incredibili. Si sta prendendo le colpe e si sta dimostrando di essere onesto, però la Juve non ha bisogno di onestà. Qui ci vuole bravura e acume tattico".

I giocatori, che non sono campioni eccetto Yildiz e Bremer, non stanno aiutando.

"Secondo me i giocatori vengono travolti anche dalle situazioni. Credevo molto in Koopmeiners, ma è stato molto deludente. Lui è sempre stato abituato a essere protagonista, ora invece fa il comprimario. Tutti devono capire che alla Juventus, così come in altre squadre, non c'è più il posto fisso. I cinque cambi hanno alimentato queste variazioni importanti, la titolarità continuativa non esiste più. C'è una partecipazione e questa deve essere sempre ottimale".