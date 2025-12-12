Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Pescara-Frosinone, match di domenica valido per il sedicesimo turno del torneo cadetto, e in programma alle ore 17:15.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
Ore 20.30 - Palermo-Sampdoria
Sabato 13 dicembre
Ore 15.00 - Juve Stabia-Empoli
Ore 15.00 - Reggiana - Padova
Ore 15.00 - Spezia – Modena
Ore 15.00 - Südtirol - Bari
Ore 15.00 - Venezia – Monza
Ore 17.15 - Catanzaro-Avellino
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Monza 31
Frosinone 31
Cesena 27
Palermo 26
Venezia 26
Modena 26
Catanzaro 22
Reggiana 20
Empoli 20
Avellino 20
Juve Stabia 19
Padova 18
Carrarese 16
Virtus Entella 15
Bari 15
Mantova 14
Südtirol 14
Spezia 14
Sampdoria 13
Pescara 10
