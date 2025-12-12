Padova, dialoghi di mercato con la Triestina: due esuberi verso il club alabardato?
Padova e Triestina dialogano una doppia operazione. Secondo quanto riportato TrivenetoGoal.it, i due club stanno ragionando su Francesco Belli e Simone Russini, entrambi in uscita dalla formazione di Matteo Andreoletti.
In particolare i biancoscudati avrebbero offerto Russini, ma la Triestina non sarebbe convinta. Non per la qualità indubbia dell'esterno - che rimane fuori discussione - ma per questioni tattiche: Attilio Tesser utilizza il 4-3-1-2 e difficilmente riuscirebbe a inserire un esterno alto come Russini nel suo sistema di gioco.
