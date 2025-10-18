Cruz: "Inter, Lautaro ama essere in campo. Bonny? Non sente la pressione"

Julio Ricardo Cruz, ex attaccante dell'Inter, è ospite questa sera della tv ufficiale dei nerazzurri e, sollecitato dallo studio, ha detto la sua su Lautaro Martinez, titolare nonostante sia tornato ad Appiano pochi giorni fa: "È il nostro capitano, ama essere in campo, gioca e si mette a disposizione della squadra. Credo che sia un momento speciale anche per lui perché ha giocato con l'Argentina, ha fatto due gol ed è in una fase in cui sembra davvero in salute".

Che cosa ne pensa di Bonny invece?

"Ha dimostrato di essere all'altezza nell'ultima gara, ha fatto gol e assist. Non vedo che stia sentendo la pressione. Mi fa piacere che inizio a vedere che Pio Esposito e Bonny vengono chiamati in causa e sono pronti sempre, è una cosa buona per Chivu e per l'Inter".

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. A disp. Vasquez, Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Dovbyk, Bailey, El Shaarawy, Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. A disp. Martinez, Caligaris, De Vrij, Ziekinsk, Sucic, Luis Henrique Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Palacios, Esposito. All. Cristian Chivu.