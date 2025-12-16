Sampdoria, Fredberg sceglie Cardenas come capo scout. Senza interpellare il ds

Il primo acquisto della Sampdoria non è un calciatore ma un dirigente.

Come riporta Il Secolo XIX, Samuel Cardenas sarà il nuovo capo scouting e arriverà a Genova a inizio gennaio. La scelta porta la firma esclusiva di Jesper Fredberg, che non ha consultato il ds Andrea Mancini e ha pescato dal perimetro di Doublepass, società belga di consulenza sportiva alla quale il CEO sport blucerchiato è particolarmente legato.

Cardenas, 30 anni con doppio passaporto tedesco e messicano, arriva dall'esperienza da ds del Rakow Czestochowa in Polonia. In precedenza ha ricoperto ruoli da osservatore e direttore scouting al KAA Gent in Belgio, allo Stuttgarter Kickers in Germania e per club come Honved Budapest e Schalke 04. Non è ancora chiara la carica ufficiale, ma se dovesse essere nominato capo scouting sarebbe curioso, considerando che attualmente la Samp non ha nemmeno un osservatore sotto contratto.