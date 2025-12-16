Ravenna, Marchionni: "Vis di livello, ci ha messo in difficoltà. L'Arezzo? Non ci interessa"

Sconfitta a Pesaro per il Ravenna capolista del Girone B di Serie C. Nel post partita 'Tonino Benelli' ha preso la parola il tecnico dei romagnoli, Marco Marchionni: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, cercando di fare le cose che avevamo preparato e infatti abbiamo creato diverse situazioni pericolose - si legge su Ravennaedintorni -. Nel secondo tempo abbiamo fatto invece più fatica, non siamo riusciti a giocare con continuità. Loro hanno bravi giocatori che sanno tenere la palla e ci hanno messo in difficoltà. Hanno anche difeso molto bene ed erano sempre ben messi in campo".

In merito al contemporaneo pareggio dell'Arezzo col Pineto, poi, l'allenatore spiega: "Del pareggio dell’Arezzo non ci deve interessare. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, perché oggi in ogni caso ci è mancata la vittoria".

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Forlì-Carpi 4-2

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)

Pontedera-Sambenedettese 1-1

45' Vitali (P), 56' Battista (S)

Ternana-Bra 2-0

45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0

Arezzo-Pineto 3-3

15’ rig e 35’ Bruzzaniti (P), 19’ De Col (A), 24’ Guccione (A), 45’+2’ Cianci (A), 45’+7’ Schirone (P)

Vis Pesaro-Ravenna 1-0

39’ Paganini (P)

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 39, Ascoli 33, Guidonia Montecelio 26, Carpi 25, Pineto 25, Forlì 24, Vis Pesaro 24,Ternana 22, Campobasso 22, Pianese 22, Juventus Next Gen 20, Gubbio 19, Sambenedettese 18, Livorno 18, Bra 14, Pontedera 13, Perugia 12, Torres 10

*una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva