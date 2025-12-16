Milan, cambio di idea su Fullkrug. Era stato proposto, ma ora i rossoneri cercano una riserva

Nelle scorse settimane Niclas Fullkrug era stato proposto a Milan e Roma. Le risposte però erano state tiepide, per motivi differenti. Da una parte la Roma ha bisogno di un giocatore che conosca già il campionato italiano, almeno come preferenza già fatto da Gian Piero Gasperini. Invece il Milan aveva intenzione di puntare su un calciatore più giovane, per una questione di futuribilità (e di filosofia). Invece i rossoneri potrebbero - anche se non è detto che lo faranno a breve - chiudere l'arrivo del tedesco, zero gol in stagione.

Questo perché l'idea è cambiata. Da un centravanti titolare ora il Milan vuole una riserva. Perché il duo d'attacco sarebbe rappresentato da Leao e Pulisic, con Nkunku che può essere un'alternativa, seppur finora non abbia convinto nessuno. L'idea però è quella di riuscire a recuperarlo - anche per giustificare un valore di 40 milioni di euro spesi in estate - mentre Gimenez può avere mercato proprio in Premier, visto che è stato proposto a diversi club.

Così non è detto che il messicano non possa salutare in caso di offerta che permetta di non avere una minusvalenza. Molto dipenderà però dalla sua situazione fisica, visto che è fermo dallo scorso 28 di ottobre. Invece per Fullkrug le porte sono inaspettatamente aperte, pur con una stagione finora da brividi.