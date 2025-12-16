Giugliano, Capuano a rischio esonero: il derby con la Casertana è l'ultima spiaggia
Ezio Capuano si gioca la panchina del Giugliano. Secondo Tuttosport, il tecnico campano è in bilico dopo la quinta sconfitta consecutiva, un pesante 4-0 subito sul campo del Benevento che tiene i tigrotti penultimi in classifica insieme a Latina e Siracusa.
Capuano, terzo allenatore stagionale dopo Gianluca Colavitto e Mirko Cudini, è subentrato all'11ª giornata ma non è ancora riuscito a invertire la rotta. La serie negativa di risultati sta pesando come un macigno su una classifica sempre più preoccupante.
Il derby casalingo di venerdì sera contro la Casertana potrebbe rappresentare l'ultima chance per il tecnico. In caso di risultato negativo, la dirigenza sarebbe pronta a cambiare nuovamente guida tecnica, nel tentativo disperato di dare una scossa a una squadra ormai in piena crisi.
