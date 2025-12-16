Fiorentina, primo nome per la difesa: contatti con lo Spezia per Wisniewski
Fiorentina a caccia di elementi sul mercato che possano aiutare la risalita dalla drammatica situazione di classifica che sta vivendo. Uno dei giocatori nel mirino, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, sarebbe il difensore polacco dello Spezia, Przemyslaw Wisniewski.
Il giocatore piace molto al tecnico Paolo Vanoli, avendolo già allenato a Venezia prima di lasciarlo partire nell'affare che portò in laguna Hristov ed Ellertsson. Uno dei suoi agenti, Marcin Michalak, dovrebbe arrivare presto in Italia per definire i dettagli.
Wisniewski (27), cresciuto nelle giovanili del Gornik Zabrze, in Italia ha messo a referto 69 presenze con 4 gol con la maglia degli aquilotti e 20 con quella dei veneti.
