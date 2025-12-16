Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta c'è l'Inter, squadra che dopo l'ultimo turno ha riconquistato la vetta della classifica. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è il Milan con tre vittorie e due pareggi, poi più staccate Roma e Napoli: 9 punti frutto di tre gare vinte e due perse.
Primo momento positivo della stagione per l'Hellas Verona, squadra che ha vinto le ultime due partite. La Fiorentina invece è ancora a secco di successi e dopo due pareggi ha incassato tre KO di fila. Al penultimo posto in questa speciale graduatoria ci sono Pisa e Torino, un po' meglio Cagliari e Atalanta che si sono sfidate nell'ultimo turno. Di seguito il dato squadra per squadra.
Inter 12 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Milan 11 punti
Roma 9 punti
Napoli 9 punti
Sassuolo 8 punti
Genoa 8 punti
Juventus 8 punti
Bologna 7 punti
Hellas Verona 7 punti
Como 7 punti
Lazio 7 punti
Parma 7 punti
Lecce 7 punti
Cremonese 6 punti
Udinese 6 punti
Atalanta 6 punti
Cagliari 5 punti
Pisa 4 punti
Torino 4 punti
Fiorentina 2 punti
