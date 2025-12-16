Focus TMW Stato di forma: allungano le milanesi! Risale l'Hellas, crollano le squadre toscane

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e una sconfitta c'è l'Inter, squadra che dopo l'ultimo turno ha riconquistato la vetta della classifica. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è il Milan con tre vittorie e due pareggi, poi più staccate Roma e Napoli: 9 punti frutto di tre gare vinte e due perse.

Primo momento positivo della stagione per l'Hellas Verona, squadra che ha vinto le ultime due partite. La Fiorentina invece è ancora a secco di successi e dopo due pareggi ha incassato tre KO di fila. Al penultimo posto in questa speciale graduatoria ci sono Pisa e Torino, un po' meglio Cagliari e Atalanta che si sono sfidate nell'ultimo turno. Di seguito il dato squadra per squadra.

Inter 12 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Milan 11 punti

Roma 9 punti

Napoli 9 punti

Sassuolo 8 punti

Genoa 8 punti

Juventus 8 punti

Bologna 7 punti

Hellas Verona 7 punti

Como 7 punti

Lazio 7 punti

Parma 7 punti

Lecce 7 punti

Cremonese 6 punti

Udinese 6 punti

Atalanta 6 punti

Cagliari 5 punti

Pisa 4 punti

Torino 4 punti

Fiorentina 2 punti