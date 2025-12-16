Serie B, sei cambi in panchina dopo 16 giornate. Il peggio fu nel 2022/23

La Serie B conferma la sua tradizione di campionato delle panchine ballerine. Dopo 16 giornate sono già sei gli avvicendamenti tecnici, con l'ultimo in ordine cronologico quello del Mantova che rappresenta il sesto cambio stagionale.

Il confronto con la scorsa stagione

Come ricorda il Corriere dello Sport, allo stesso punto del torneo 2024/2025, però, si era già a quota 11 ribaltoni. Si era partiti subito forte con Sottil per Pirlo alla Sampdoria dopo appena 3 giornate, poi Corini per Stroppa alla Cremonese e Dal Canto per Gorini al Cittadella dopo 8 turni. Seguirono Greco per Vivarini a Frosinone (9ª), Mandelli per Bisoli a Modena e Zaffaroni per Valente al Südtirol (12ª), Colantuono per Martusciello a Salerno e il ritorno di Stroppa a Cremona (13ª), Castori per Zaffaroni al Südtirol, Semplici per Sottil alla Samp e Bisoli per Maran a Brescia (16ª).

I record del millennio

Il dato migliore di questo nuovo millennio appartiene a tre stagioni - 2007/08, 2014/15 e 2019/20 - con appena 4 cambi nelle prime 16 giornate. Il record negativo resta saldamente nelle mani del 2022/23 con ben 13 esoneri, cui si aggiungono i due cambi avvenuti durante l'estate 2022 a Palermo e Bolzano.