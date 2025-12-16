Napoli, parte la spedizione a Riad: Lukaku tra i convocati, ora l'emergenza è solo in mediana

Per il Napoli prende ufficialmente il via la spedizione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Nel pomeriggio è previsto il volo charter da Capodichino alla volta di Riad, dove gli azzurri affronteranno il Milan nella semifinale della competizione. La notizia più attesa riguarda Romelu Lukaku: l’attaccante belga torna tra i convocati per la prima volta dopo l’infortunio alla coscia sinistra rimediato a metà agosto.

Un rientro importante per Antonio Conte, che ritrova peso offensivo e un’alternativa in più in una gara che richiederà presenza fisica e soluzioni diverse. Lukaku ha aumentato gradualmente i carichi di lavoro negli ultimi giorni, allenandosi con sempre maggiore continuità insieme al gruppo. La Supercoppa sarà soprattutto un banco di prova per valutarne le condizioni: resta da capire se avrà anche qualche minuto nelle gambe, ma l’obiettivo è riportarlo presto a piena disposizione, magari per l'eventuale finale.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Stanislav Lobotka e Miguel Gutierrez, già rientrati in campo a Udine e con minuti preziosi accumulati. Torna disponibile anche Juan Jesus, assente nell’ultima trasferta di campionato. Restano invece fuori Meret, Gilmour, Anguissa e De Bruyne, ancora ai box e non partiti per l’Arabia Saudita, circoscrivendo di fatto l'emergenza solo a centrocampo.

A Riad non mancherà la presenza della dirigenza al completo, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis insieme al vicepresidente Edoardo, all’ad Chiavelli e al dg dell’area business Bianchini. L’attesa entrerà nel vivo mercoledì 17 dicembre, vigilia del match: il Napoli si allenerà alle 12.30 locali all’Al Riyadh Club, mentre alle 16.00 Antonio Conte parlerà in conferenza stampa all’Al-Awwal Park Stadium, accompagnato da un calciatore. La Supercoppa è alle porte, il Napoli si prepara a giocarsi tutto.